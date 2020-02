Justin Fashanu, primer futbolista abiertamente gay, al Salón de la Fama

Escuchar Nota

El exdelantero del Norwich City, Justin Fashanu, en un partido en 1981. Foto: Getty Images

El fallecido, primer jugador profesional inglés en haber, entrará este miércoles entre las grandes glorias del futbol inglés, en elEsta fecha marca el, que se suicidó ocho años después de hacer pública su homosexualidad, algo que no fue del agrado de, quienJohn, también futbolista, formó parte del, como se conocía alpor la actitud bromista y excéntrica de sus jugadores.Justin Fashanu vivió un prometedor inicio de carrera. Sus actuaciones con el-entre ellas un golazo al Liverpool elegido como el mejor del curso 1979-80- le sirvieron para fichar por elporPero allí no gozó de la confianza del técnicoy no tardó en cambiar de equipo.Será su, la hija de John, que tenía nueve años en el momento de su suicidio, la que reciba en su nombre el reconocimiento. Periodista, se ocupa junto a su padre, arrepentido de sus posturas en el pasado, de la, que lucha contra la homofobia, el racismo, y los problemas mentales en los futbolistas.