Justin Timberlake cumple 40 años: las curiosidades del ‘príncipe del pop’

"Él nunca será una estrella de cine y es un misterio el por qué se tomó una pausa tan larga de la música para aparecer en tantas películas", expresó el crítico.

"No voy a decir específicamente si alguna canción es sobre alguien. Diré que componer un par de temas en el disco me ayudó a lidiar con un par de cosas", insinuó el propio Timberlake.

"Sé que tuvimos una de las rupturas más sonadas del mundo hace 20 años… Pero oye, ¡el hombre es un genio! ¡Qué buena canción, Justin!", comentó en la publicación.

"Ese fue uno de los mejores días de mi vida", reveló Timberlake en la gala del Salón de la Fama del Rock and Roll. También afirmó a modo de broma que "esto es lo que Madonna hace por nosotros. Nos da una inyección en el culo cuando más la necesitamos".

"Es increíble y hermoso", así definió a su segundo hijo, nacido en septiembre de 2020, en el programa The Daily Popcast.

Este 31 de enero, el cantante, compositor y bailarín estadounidenseEstos son algunos de los momentos más insólitos y divertidos de la vida y la carrera del famoso artista.Timberlake saltó a la fama como integrante de la mítica boy band. El grupo, fundado en 1995 por el magnate Lou Pearlman, vendióy fue galardonado con prestigiosos premios como los. Asimismo, fue nominado a losen varias ocasiones.En 2007,fue condenado a 25 años de prisión por lavado de dinero y estafa de más de 300 millones de dólares, uno de los mayores fraudes de la historia de EEUU.Fue en 2002, luego de que la banda se tomó un descanso indefinido, cuando Timberlake lanzó su primer álbum en solitario, titulado. Hasta el momento, su discografía cuenta con cinco álbumes de estudio, tres EP y decenas de sencillos.Sin embargo, también destaca por su talento para la actuación.. Entre sus obras cinematográficas figuran la película policíaca(titulada Sospechas mortales en español) —en la que encarnó a uno de los amigos del personaje principal, un traficante de drogas— y(La red social) de David Fincher, donde dio vida al cofundador de la plataforma musical Napster, Sean Parker.Lamentablemente, algunas de las películas de Timberlake fueron todo un fracaso. En particular, la comedia The Love Guru (El gurú del amor en Hispanoamérica y El Gurú del buen rollo en España), en la que encarnó a Jacques Le Coq Grandé, casi acabó con su carrera cinematográfica. La cinta Runner Runner, conocida como Apuesta máxima en Hispanoamérica, tampoco recibió buenas reseñas y generó una oleada de críticas.En particular, el columnista de Variety Ramin Setoodeh escribió una nota titulada Por qué Justin Timberlake debería dejar de actuar.El trabajo más reciente de Timberlake, la película dramática Palmer en la que encarna a una exestrella del fútbol americano que regresa a su pequeño pueblo en Luisiana después de 12 años en prisión, se estrenó en Apple TV el 29 de enero.Timberlake conoció aen 1993, en el programa deque protagonizaron junto a celebridades como Christina Aguilera o Ryan Gosling.Pese a que no comenzaron su relación hasta seis años más tarde, Britney reveló en una entrevista con Good Morning America queLa relación de Timberlake y Spears comenzó en 1999 y duró tres años. Se separaron en 2002 debido a una presunta infidelidad de Britney con uno de sus bailarines, aunque estos rumores nunca se confirmaron.Más tarde, Justin confesó que se enamoró de Spears el primer día que la vio.Asimismo, la tusa supuestamente sirvió de inspiración para su éxitoEn 2012, Justin se casó con la actriz y modelo. La pareja tiene dos hijos. En cuanto a Britney, feliz en su romance con el entrenador personal y modelo Sam Asghari, no tiene ningún rencor hacia su ex. En abril de 2020, incluso compartió en su Instagram un vídeo en el que posa frente a la cámara al son de su tema Filthy.Una de las actuaciones conjuntas de Timberlake con la cantantese hizo viral debido a un pequeño percance que sufrió la intérprete en pleno espectáculo, y no sin la ayuda de Justin. Así, en el, el principal concierto anual de EU, el exintegrante de 'N Sync arrancó parte del vestido de Janet yPese a que el gesto de Timberlake era parte del espectáculo, pues coincidió con el verso final de la letra de—tengo que desnudarte antes de que termine esta canción—, aseguró más tarde que no tenía ninguna intención de rasgar la ropa de la artista y que no era más que un fallo de vestuario.La controvertida actuación, a veces denominada(incidente del pezón, en español), generó polémica acerca de la libertad de expresión y la censura en los medios estadounidenses. En particular, la cadena CBS fue acusada de "transmitir imágenes indecentes" y multada con 550 mil dólares. No obstante, más tarde la multa fue anulada por el Tribunal de Apelaciones, pues el incidente duró tan solo 9/16 de segundo, por lo que "no pudo dañar la sensibilidad" de la audiencia.El intérprete de Bye Bye Bye también protagonizó una situación totalmente insólita cuando trabajó con la reina del pop,, en su undécimo álbum de estudio, titulado Hard Candy.Durante una sesión de grabación, Justin no se sentía bien. Pero en lugar de llamar al médico, la diva…. "Necesitas vitamina B12", declaró Madonna.En la infancia, a Justin le encantaba bailar al son de las canciones de Jackson 5, Frank Sinatra y Elvis Presley. Actualmente no solo es un cantante de éxito, actor y productor, sino también un feliz padre de familia. Timberlake prefiere pasar tiempo junto a su esposa, Jessica Biel, y sus hijos, Silas y Phineas.Al mismo tiempo, su esposa y él buscan mantener la vida de los pequeños tan privada como sea posible.Justin es un gran fan del deporte y unAsiste a casi todos los partidos del club.También es un gran aficionado al, el deporte favorito de muchas celebridades. Timberlake incluso participa en competiciones semiprofesionales:El cantante también es conocido por sus obras de caridad. Fundador de la ONG, en octubre de 2005, fue galardonado con un premio especial de los Grammy por sus actividades humanitarias en su estado natal, Tennessee. Y en noviembre de 2007, tras su gira por Australia, donó 100 mil dólares a la fundación Wildlife Warriors, dedicada a la protección de las especies en peligro.Timberlake también organiza torneos benéficos de golf y participa en subastas de caridad. En 2017, junto a Eminem, logró recaudar más de dos millones de dólares para las víctimas del atentado terrorista en el estadio Manchester Arena.