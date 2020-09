Juventus descarta el fichaje de Luis Suárez y Koeman podría quedárselo

Escuchar Nota

España.- En un capítulo más de la historia entre el Barcelona y Luis Suárez, este martes desde Uruguay llega información que le pone hielo a la tensa relación entre ambas partes y todo indica que el delantero se quedará en el club blaugrana a terminar su último año de contrato, al igual que su amigo, Leo Messi.



Y es que pasan los días y Lucho no arregla su salida con los culés, sumado a ello, en la Juventus lo han dado por descartado, debido a que tiene hasta el 6 de octubre para obtener la nacionalidad italiana, documentación que no podrá conseguir a tiempo, por lo que quedaría fuera de todo posibilidad para disputar la UEFA Champions League.



Según publica el medio charrúa 'Ovación Digital', el entorno de Suárez ha comunicado que lo mejor para el goleador en permanecer el año que le falta de contrato en Cataluña, además de que el propio DT, Ronald Koeman le ha expresado que cuenta con él, aunque respeta su decisión de querer marcharse.



Por ahora Luis sigue entrenando con normalidad y aunque no fue convocado ante el Terragona, el próximo sábado podría tener minutos en el último amistoso del equipo antes de su debut en LaLiga española.



Si bien la de la Juventus no era la única opción para Suárez, sí era la más atractiva en donde incluso mantendría el mismo salario que gana en Barcelona. Hay otros clubes interesados pero con ofertas menores que por ahora no satisfacen al sudamericano.