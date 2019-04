Juzga Tribunal recurso de Lula para salir de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil juzgará un recurso de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para lograr su salida de prisión.El tribunal informó que "juzgará este martes [23 de abril] el agravio regimental [recurso] que busca revertir la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a una condena de 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero", en un comunicado difundido el lunes.La sesión empezará a las 14:00 horas local (17:00 GMT) y no tiene plazo para terminar; alguno de los magistrados también podría pedir más tiempo obligando a aplazar la decisión.El caso se refiere a la entrega al expresidente por parte de la constructora OAS, una de las contratistas de la empresa semiestatal Petrobras, de un apartamento en Guarujá (costa de Sao Paulo, sureste de Brasil), lo que según la Justicia fue un soborno disimulado.La defensa de Lula pide su absolución argumentando que es inocente y que no recibió el apartamento como coima.También alegan que no hay pruebas consistentes en el proceso y que la Justicia Federal no tenía competencias para analizar el caso.Para ello se basan en una decisión reciente del Supremo Tribunal Federal (máximo órgano judicial del país), que concluyó que los delitos relacionados con financiación irregular de campaña son de competencia de la Justicia Electoral y no de la ordinaria.Ahora, el Tribunal Superior de Justica (que está un escalón por debajo del Supremo) tiene tres opciones: rechazar el recurso y mantener la condena actual, atender la petición y ordenar la puesta en libertad del expresidente o reducir la pena, algo que podría traducirse también en un cambio a prisión domiciliaria.Según la prensa local, los abogados del expresidente se enteraron por la prensa de que las deliberaciones tendrían lugar este 23 de abril, y pidieron aplazar la sesión, que por el momento se mantiene tal como estaba previsto.El líder del Partido de los Trabajadores está preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba desde el 7 de abril de 2018.