Juzgan a pareja por violar a una chica para embarazarla y quitarle el bebé

España.- La Audiencia Provincial de Valencia juzga desde este martes a un hombre y una mujer estéril acusados de violar en dos ocasiones a una joven con la que compartían piso, con la intención de que se quedara embarazada para quitarle su bebé.



La víctima comenzó a vivir en el domicilio de la pareja en julio de 2017 y la fiscal del caso mantiene que, a los pocos días, el acusado intentó que la víctima consumiera alcohol y cocaína y, como no lo consiguió, la intimidó con un cuchillo y un palo y le dio puñetazos y patadas hasta que, junto a la acusada, la forzó sexualmente, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).



La agredida llamó a una amiga para que alertara a la Policía pero cuando los agentes se personaron en la vivienda, no les contó lo sucedido ya que había sido amenazada por el acusado con hacer daño a su familia.



Unos días después, la agresión sexual se repitió en términos similares. La acusación pública mantiene que los procesados amenazaron a la mujer con dejarla embarazada y quitarle al bebé. Además, no la dejaban salir de casa y, si la encontraban hablando por teléfono, el hombre la agredía o la quemaba con cigarros.



A finales del mes de julio, la perjudicada consiguió contactar telefónicamente con su madre, que avisó a la Policía. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los dos miembros de la pareja una pena de prisión de 19 años por dos delitos de violación y un delito contra la integridad moral. Y para el hombre solicita además otra pena de cárcel de dos años por un delito de lesiones.