Kaley, más que una chica geek; apagará 35 velitas

CDMX-. La actriz Kaley Cuoco, quien cumple mañana 35 años, es conocida por su papel en The Big Bang Theory y por su personalidad tan abierta.



Para celebrar su aniversario, te presentamos trabajos actuales de ella que no puedes perderte como la serie animada Harley Quinn y la de suspenso The Flight Attendant, así como un repaso por varios momentos clave en su carrera.









The Flight Attendant



Es el primer proyecto en el que participa la actriz después de concluir The Big Bang Theory. Además de protagonizarla, se trata de la primera serie de televisión en la que funge como productora.



Basada en la novela homónima, de Chris Bohjalain, la historia narra la historia de una asistente de vuelo que tras una noche de copas despierta junto a un cadáver.







Harley Quinn



Es una serie animada basada en el personaje de DC Comics. Ha transmitido dos temporadas y ya tiene autorizada una tercera.



La actriz presta su voz para la protagonista, además de protagonizarla.







Hop



Se trata de una cinta, de 2011, que mezcla la acción real y la animación por computadora. La actriz dio vida a Sam, la pareja de James Marsden, el protagonista de la historia. La cinta no fue muy bien recibida por la crítica, aunque consiguió 184 millones de dólares en taquilla, según Box Office Mojo.







Charmed



Cuoco participó en la octava y última temporada de la serie, que protagonizaban Alyssa Milano, Rose McGowan y Holly Marie Combs.



La actriz dio vida a Billie Jenkins, una poderosa bruja con poderes de telequinesis. El productor de Charmed llegó a decir que el personaje de Cuoco estaba planeado para ser un spin-off del show.





Brandy y el Señor Bigotes



En la versión en inglés, Cuoco prestó su voz para Brandy, en la serie Brandy y el Señor Bigotes. La serie se transmitió originalmente entre 2004 y 2006. Fue uno de sus primeros papeles importantes como actriz de doblaje.







8 Simple Rules



En 2002, la actriz tuvo un papel protagónico en la comedia 8 Simple Rules, interpretando a Bridget Hennesy. El show había tenido muy buena aceptación entre el público, pero tras la muerte del protagonista John Ritter, quien daba vida al jefe de familia, el rating decayó. Finalmente, la serie fue cancelada tras la tercera temporada.







Alley Cats Strike



Fue una cinta original de Disney Chanel, estrenada en marzo de 2000 y dirigida por Rod Daniel. Cuoco formó parte del trío protagónico que completaron Kyle Schmed y Robert Richard. En su momento, la californiana también fue una “Chica Disney”, pues también actuó en un episodio de The Wonderful World of Disney.







Virtuosity



Cuoco tuvo su debut en la pantalla grande en esta cinta de 1995. La cinta fue protagonizada por Denzel Washington y Russell Crowe. Su personaje fue Karin Carter, la hija del papel interpretado por la actriz Kelly Lynch.