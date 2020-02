Kalimba niega que Enrique Guzmán sea racista

Escuchar Nota



“Detrás de cámaras nos llevamos así. Yo me llevo con él, a veces por su edad, y él se lleva conmigo por mi color o por mi raza. A Yahir, ya saben que le decía joto, pero porque así nos llevamos, nos decimos cosas, pues entre hombres así somos”, explicó.

“Me invitó a cantar en su disco, también en su gira y les juro que si fuera racista, esto no estaría pasando. Tuvo un desatino, un comentario que se tomó para mal, pero yo lo tomé con la misma comedia que lo tomo detrás de cámaras, porque así es”, puntualizó.

El cantanteen específico.En declaraciones a la prensa,, pues se trató de una broma.Sin embargo,. Ocurrió durante una emisión de Miembros al aire, en la que expresó: “Tenemos una amistad (Kalimba y él), para que no digan que yo tengo problemas con los de otro color. Antes no, a cada negro que pasaba (le hacía gestos)”.En otro momento,Al respecto,, quien también participó en aquella emisión junto a Raúl Araiza, Eduardo Santamarina y Jorge “El Burro” Van Rankin, entre otros,al decir: “Conozco al señor Enrique, llevo ocho meses trabajando con él. Es cariñoso, me apoya mucho y me ha querido mucho”.