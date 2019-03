Kany García estrena video junto a Tommy Torres

La cantautora puertorriqueña Kany García comienza un nuevo ciclo discográfico con el lanzamiento de su sencillo y video “Quédate”, junto a Tommy Torres, que ya está disponible en plataformas digitales.Esta pieza, que es de la autoría de ambos artistas, es una balada acústica que trae toda la magia y la química que existe entre estos talentosos intérpretes, quienes son amigos entrañables.Su letra es poesía en su máxima expresión, la cual convertirá esta canción en un himno para todos los enamorados, quienes han luchado por el amor, señala un comunicado.“Quédate” es el primer sencillo de lo que será el sexto álbum de estudio de Kany García, cuyo lanzamiento está planeado para finales de la primavera.Su cómplice de este tema, Tommy Torres, destaca la amistad que existe entre ambos, quienes se conocen desde hace 12 años, “ella me refugió varios días en su casa cuando vino el huracán Irma, porque yo no sabía si mi casa aguantaba.“Por alguna razón, nunca habíamos grabado una canción juntos, supongo que lo bueno se hace esperar, 12 años, lo mismo que toma añejarse nuestro whisky favorito”, puntualizó.Mientras que Kany añadió: “Todas y todos tenemos a alguien a quien le hemos pedido que se quede, que no se vaya aún. La vida está llena de ese deseo de continuar cerca de las personas que nos siguen sumando”.