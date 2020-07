Kanye West abandonaría candidatura a la presidencia de EU

Escuchar Nota

"No tengo nada bueno o malo que decir sobre Kanye. Todo el mundo sabe que es su decisión personal y por qué razón está tomando este tipo de decisiones. Considero que presentarse como presidente debe ser una de las cosas más duras para alguien, debes estar al nivel...", comentó.



"Me postulo para presidente de los Estados Unidos, visión 2020", escribió.



El cantante y productor estadounidenseHace unos cuantos años el rapero aseguró que en un futuro le gustaría ser presidente de los Estados Unidos e incluso hace unas semanas se postuló como candidato., así que opto por abandonar la candidatura dos semanas después de que la había anunciado.Steve Kramer, del equipo de West, habló con "Just Jared" y dejó en claro que la candidatura "Se ha acabado", y la razón principal es por la falta de apoyo que ha tenido. En una de las primeras encuestas que se hicieron, Kanye obtuvo el 2% de apoyo, esto simulando las verdaderas votaciones.Las declaraciones que dio Steve ante dicho suceso fueron las siguientes:Hasta el momento, el equipo de Kanye West se encuentra decepcionado de no recibir el apoyo que esperaban, y es que más allá de no tener trabajo todos esperaban resultados favorables ya que tenían un buen plan para llevar la campaña.Hace unos días el rapero expresó a través de su Twitter que el futuro de América está en las manos de todos y que él se comprometía a unificar una mejor visión para los Estados Unidos, expresando su postulación para el cargo.