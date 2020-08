Kanye West enfrenta demandada por 20 millones de dólares

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Kanye West está enfrentando nuevos problemas legales. La empresa MyChannel, Inc., una organización que se especializa en el desarrollo de tecnología de video y comercio electrónico, afirmó que se vinculó con el rapero en 2018 para ayudarlo a maximizar los ingresos por su mercancía de Yeezy, sin embargo, el cantante no cumplió con su parte de la negociación.



Ben Meiselas y Michael Popok, los abogados que representan a la empresa, alegan que Kanye logró que la compañía trabajara las 24 horas del día para él durante 6 meses en función de una serie de promesas comerciales, incluida una inversión futura de 10 millones de dólares.



De acuerdo con información del portal TMZ, la demanda señala que incluso la empresa trasladó su sede, una vez a Calabasas y otra a Chicago, todo para complacer al marido de Kim Kardashian y hacer que la asociación funcionará.



Sin embargo, después de seis meses, MYC afirma que Kanye no tenía intención de cumplir sus promesas y cortó sus lazos comerciales, no sin antes, supuestamente aprovechar su tecnología para su servicio dominical.



La compañía alega que las promesas de asociación de Kanye fueron solo un esfuerzo para impulsar su marca Yeezy y robar tecnología confidencial para ganar millones en el servicio dominical.



Según anuncia el portal, MyChannel busca el pago de de 20 millones de dólares en reparación de daños.