¿Kanye West engañó a Kim Kardashian con Jeffree Star?

"No puedo decir quién, porque me demandaría, pero es parte del porqué Kanye se ha vuelto tan religioso, es su odio internalizado. Mis fuentes son legítimas, lo prometo”, señaló en el video Ava Louise.



Luego de que se diera a conocer queya no están juntos, han comenzado a circular varios rumores, entre ellos, uno que señala que Kanye engañó a la estrella de televisión con Jeffree Star, quien es un empresario y figura del maquillaje.Como consecuencia de esto, el nombre de, donde los usuarios han lanzado teorías conspirativas de que ambos mantienen una relación.La teoría más fuerte fue lanzada por la usuaria Ava Louise, quien tiene más de 500 mil seguidores y más de 18 millones de likes en sus videos.En uno de sus contenidos, Ava señaló que, tras el anuncio del divorcio de la pareja, por fin podía hablar de que Kanye West se encontraba saliendo con un gurú del maquillaje, pero que no podía decir su nombre, porque sería demandada.Esta es la razón por la que todos dedujeron de inmediato que, de ser cierto, se trataría de Jeffree Star, quien también es una estrella de YouTube, plataforma en la que tiene casi 17 millones de suscriptores.Tras esta declaración, la tiktoker ha reaccionado a los videos de otros usuarios y en uno de ellos se relaciona a Kanye West y Jeffree Star por una propiedad.En uno de los videos de TikTok, se señala que el amorío entre Kanye West y Jeffree Star tendría lugar en Wyoming, en donde se especula que Kanye West se encontraba viviendo para tener una separación tranquila de Kim Kardashian y no afectar a sus hijos.Sin embargo, este mismo estado habría sido el escenario de la infidelidad, de acuerdo con los usuarios de TikTok.En abril del año pasado se reportó que Kanye West y Kim Kardashian habían adquirido una propiedad en este sitio y a finales del año pasado también se informó que la estrella Jeffree Star había adquirido uno, lo que lleva a más preguntas de siEn el video de TikTok se señala que ambas propiedades se encuentran en la misma zona y que sería el lugar en donde Kanye West habría engañado a Kim Kardashian, la verdadera razón de su separación, según lo han especulado en redes sociales.Mientras todo esto se desmiente o se confirma, hay que recordar que, en otros momentos,, mientras que a Jeffree Star se le ha señalado de racista.Aquí te dejamos el video completo de las acusaciones de que Kanye West engañó a Kim Kardashian con Jeffree Star.