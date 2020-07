Kanye West inicio su campaña presidencial ante simpatizantes; habla del aborto

Escuchar Nota

"Mi padre quería que mi madre me abortara. Mi madre me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque mi padre estaba demasiado ocupado", declaró el cantante, que se puso a llorar en ese momento.



At a campaign event, @KanyeWest is overcome with emotion while talking about his experience with abortion.



"My mom saved my life. My dad wanted to abort me. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy...



I almost killed my daughter." pic.twitter.com/hXDd3c2VzS — Washington Examiner (@dcexaminer) July 19, 2020

.@KanyeWest reveals @KimKardashian almost had an abortion when she was pregnant with North West.



"For 1 month, and 2 months, and 3 months, we talked about her not having the child. She had the [abortion] pills in her hand." pic.twitter.com/XRU3ooHEqL — Washington Examiner (@dcexaminer) July 19, 2020

"Decir que el voto negro es demócrata es una forma de racismo y de supremacía blanca", afirmó West a principios de mes a la revista Forbes, reconociendo que no dudaría en pelear con Biden por los votos de la minoría afroestadounidense que suele votar a los demócratas.



Kanye West just said Harriet Tubman never actually freed slaves, she had them work for other white people........ pic.twitter.com/avuAH1ohR3 — (@stelladesanta) July 19, 2020

Kris jenner después de lo nuevo de Kanye... pic.twitter.com/xue1GWAGZX — Vanessa (@vnza) July 20, 2020

What if pretendemos que Kanye y su incursión a la política nunca existió.. jk... unless... — Jabebes (@jabbces) July 20, 2020

Entiendo que Kanye pueda llegar a tener algún tipo de enfermedad mental pero eso no justifica su ignorancia al hablar sobre Harriet Tubman ni su postura ante el aborto — Rodolfo Coronel (@coronel_rodolfo) July 20, 2020

Kanye West como candidato presidencial independiente de Estados Unidos se suma a los chistes del año — Jhuliana Corrales (@jhulianacorr) July 20, 2020

Kanye West como candidato presidencial independiente de Estados Unidos se suma a los chistes del año — Jhuliana Corrales (@jhulianacorr) July 20, 2020

Kanye llorando porque lo iban a abortar es lo más patético del 2020 y lo digo de la manera más seria que puedo tener. — El Muchacho de los Ojos Tristes (@SickAlonso) July 20, 2020

.-Vestido con un chaleco antibalas con la inscripción "seguridad",La estrella del rap dijo que, y habló de su padre.Luego habló de forma ininteligible durante un minuto y gritó:, pero propuso algo llamado "aumento máximo", que consistiría en dar "un millón de dólares o algo así" a las mujeres que tuvieran un bebé para disuadirlas de interrumpir su embarazo.En otro momento de su discurso,El ganador de 21 GrammysAlgunos de los pasajes de su discurso circularon por las redes sociales suscitando indignación e inquietud sobre la salud mental del cantante.Éste había anunciado su candidatura a la presidencia el 4 de julio en Twitter. Durante un encuentro con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca en 2018,, sobre todo en los estados más disputados, en los queCon información de AFP Y EFE