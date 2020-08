Kanye West quiere sacar ‘Jesús Tok’, una versión de TikTok cristiana

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Kanye West ya está pensando en su próximo gran proyecto, y cree que está en tiene una idea millonaria entre manos, "Jesús Tok", una versión cristiana de la famosa aplicación social, TikTok.



El rapero y candidato presidencial, Kanye West dice que estaba viendo el contenido en TikTok con su hija y "como padre cristiano" algunos de los vídeos que vio lo perturbaron.



Pero, Kanye West dice que le encanta la tecnología y que ha tenido una visión: una versión cristiana de TikTok, pero no ha dado detalles de cuando sería lanzada.



Kanye West dice que está orando para poder colaborar con la increíblemente popular plataforma de redes sociales para crear un medio más amigable para los niños y los cristianos ... "en el nombre de Jesús, amén".



Kanye West ¿Hará versiones cristianas de su música?



No está claro si el Kanye West también planea hacer más nuevas versiones cristianas o "family friendly" de sus canciones, por ejemplo, "I Love It" de 2018, que presenta la letra "Tenían que fingir orgasmos y mierda" y "Eres una jodida zorra, me encanta".



Kanye West tampoco aborda el contenido a veces sexy en las cuentas de redes sociales de su esposa, Kim Kardashian, pero si él quiere seguir ese camino cristiano podría funcionar.



Recientemente, Kanye West tuvo su servicio dominical en su rancho en Wyoming, así que claramente el Señor está en su mente.



Sobre sus planes para TikTok, aún no hay respuesta de TikTok. O China. O su amigo, el presidente Trump. O Jesús.



Información por La verdad