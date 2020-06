Karim García se apunta para tomar el timón de los Naranjeros

Escuchar Nota

Durante la construcción de la "super carretera" de #Oaxaca-#Istmo un alud de tierra sepultó a trabajadores... el momento quedó grabado por un operador de una excavadora



Hasta el momento no hay información oficial sobre el estado de salud de los empleados que quedaron atrapados. pic.twitter.com/8OqENUPBj5 — Azucena Uresti (@azucenau) June 5, 2020

y conquistó un título con ellos en la Liga Mexicana del Pacífico.Con la actual vacante de timonel enno oculta su deseo de ocupar el puesto de mandamás en el dugout del Estadio Sonora.La única experiencia previa de García como manager fue al mando de ladel año pasado en los Estados Unidos."Nadie se ha acercado de Naranjeros conmigo. Me encantaría, sí. Es un equipo de primer nivel…, sabemos que siempre están en los primeros lugares, en los playoffs todo el tiempo. Naranjeros es el que más campeonatos ha ganado, un equipo de mucha tradición."Si se me diera la oportunidad de manejar algún equipo, la verdad que a mí me encantaría. Ese es un sueño más que quisiera realizar. Yo creo que todo lo demás lo he hecho, y yo creo que ahora nada más me falta hacerme manager profesional”, dijo a EL IMPARCIAL el ahora encargado del desarrolloDurante la construcción de la "super carretera" de #Oaxaca-#Istmo un alud de tierra sepultó a trabajadores... el momento quedó grabado por un operador de una excavadoraHasta el momento no hay información oficial sobre el estado de salud de los empleados que quedaron atrapados.