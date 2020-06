Karla Panini afirma no arrepentirse de robarle el marido a Karla Luna

Escuchar Nota

"Híjole, de aprendizaje para ambos, de reencontrarnos. Tú le puedes decir a alguien: ‘Te amo’, pero el 'te amo' es algo mucho más grande, y cuando tienes tantas pruebas juntas, el ‘te amo’ es de verdad. No me quiero ver religiosa, pero no puedo dejar de lado a Dios", mencionó.

"El homenaje más grande que le puedo rendir es que yo la veo en sus hijas todos los días, es un amor muy grande el que siento por sus niñas, y también porque son hijas del hombre que amo. No fue una noticia ni buena ni agradable, pero sé que fue la voluntad de Dios; no es algo que, como mucha gente piensa, lo disfruté, claro que no, pero no puedo convencer al mundo de lo contrario y no me interesa", concluyó.

En una nueva entrevista, pero ahora para TVNotas,con la familia de Karla Luna.Además,Américo Garza,"Si pudiera echar el tiempo atrás, lo haría, pero no el hecho de haberme enamorado de mi esposo, eso no lo cambio, de tener una familia con él, eso no lo veo como error", aseguró. "Tal vez debí haber hablado antes, pero no quería hacerlo por respeto a muchas personas, principalmente porque sé que a Dios no le agradan estos circos, pero todo tiene su tiempo y tal vez éste es".Finalmentecuando desean hablar de su madre.Con información de Telediario