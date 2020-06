Karla Panini confiesa que Karla Luna la perdonó antes de morir; ‘se que se fue en paz’

Escuchar Nota

"Yo sé que ella se fue en paz, yo sé que sí, inclusive hubo una última llamada que obviamente nosotros no sabíamos que iba a ser la última llamada, en donde habló con mi esposo", comentó Karla Panini sin dar detalles de esa llamada que tuvieron con Karla Luna, quien falleció víctima de cáncer el 28 de septiembre de 2017.

"Nuestra bebé tiene año y medio y he recibido mensajes de que 'ojalá a tu bebé le dé cáncer, los vamos a encontrar y le vamos a echar ácido a ti y a Gabriel, porque te lo mereces', entonces yo tengo miedo no tanto por mí, sino por mis hijos, el que haya alguien tan fanático que pueda llegar a hacer algo".

Paninipor lo que ocurrió entre ellas.Durante la entrevista,Gabriel (fruto de su matrimonio con Óscar Burgos "El Perro Guarumo") e Isabella (hija también de Américo Garza).Tanto Américo Garza como Karla Panini,, especialmente por el bienestar de las hijas menores de Karla Luna."Acudí cuando ella (Karla Luna) me mandó llamar y yo fui de todo corazón, llegue a tener paz y yo sé que ella también la tuvo, porque se aclararon muchas cosas".Américo, ya que supuestamente están preparando una serie. "Están desde hace tiempo tendiendo una serie, lo tienen ya tratado, su fin económico, las niñas son un muy buen interés también para la serie, lo cual a mí no me parece correcto".Con información de El Debate