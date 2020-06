Karla Salinas cambia vidas a través de la nutrición

Escuchar Nota

“Desde ahí dije, yo quiero una carrera que me permita involucrarme en el trato con pacientes y me fui a nutrición, que yo la veo como una rama de la medicina preventiva”, recordó la saltillense.

“Como papás deben entender que cambiar los hábitos de los niños es un cambio en toda la familia, después es difícil poner a los pequeños a dieta si como papá o mamá no ponen el ejemplo”, enfatizó la especialista.

“Es muy satisfactorio verlos llegar cada semana y que me digan que ya recuperaron la ropa que no les quedaba, que le bajaron centímetros al cinto, que ya duermen mejor y ya no se cansan”, detalló la nutrióloga saltillense.

“Todo eso va siendo muy motivante para seguirlos apoyando cuando vienen y me traen el antes y el después, me dicen que el cambio despertó su seguridad, se volvieron a querer a sí mismos y la vida les cambia por la cuestión de modificar hábitos”, precisó la especialista.

“La gente me permite integrarme a sus vidas por medio de los cambios alimenticios y muchas veces terminan por forjarse amistades, se crea un vínculo muy bonito.



“La nutrición me da la oportunidad de acercarme y cambiar un poco la vida de esas personas que lo necesitan”, finalizó la nutrióloga Karla Salina.

, asegura la nutrióloga saltillense, quien lleva siete años mejorando la calidad de vida de sus pacientes a través de su profesión.Egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, Karla cuenta con una especialidad en, pero puntualiza que su experiencia la ha cosechado a través de la consulta privada, enfocada en laSu interés por especializarse en este ámbito nació a corta edad, cuando tenía 14 años y formaba parte delcon el que participaba en diferentes actividades con los pequeños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Coahuila.A lo largo de estos siete años que lleva al frente de su consultorio, Karla ha atestiguado como, pues si bien antes acudían a consulta motivados por un evento social o viajes a la playa, hoy lo hacen convencidos deSin embargo,en esta región del país, “en toda la frontera norte tiende a ser más complicada esta cuestión de los kilos de más porque tenemos la costumbre de la comida rápida y procesada”, explicó la especialista.Por esta razón, Elite charló con la nutrióloga Karla Salinas para conocer su labor y cómo esta ha impactado en cientos de saltillenses que le han confiado su deseo porComo especialista en Nutrición Infantil, Karla Salinas señala que esta área tiene mucho camino por recorrer en la región y que está vinculada directamente con la mejoría de la alimentación de toda la familia.La nutrióloga saltillense subraya que en la actualidad, ya que así se podrían evitar muchos problemas y enfermedades crónicas en el futuro.Asimismo, mencionó que estoporque hace que los pacientes acudan a la consulta nutricional con toda la actitud y disposición al cambio.Una de las cosas de su profesión que más sorprenden a Karla Salinas, es que las personas expresan queEn el caso de los niños, Karla relata que ha sido testigo dería de su peso.Todos estos resultados se suman a la concientización que existe actualmente en torno al cuidado de la salud por medio de la alimentación, “cuando comencé como nutrióloga, las personas asistían a consulta solo si tenían una boda en puerta, porque iban a viajar a la playa o porque el médico los mandaba, pero no le daban mucho énfasis”, recordó Karla Salinas.Para Karla Salinas, los hábitos principales para mejorar la salud son. Además, es muy importante cuidar el descanso y dormir por lo menos ocho horas diarias, ya que en este período de tiempo los músculos se reponen.En suma con lo anterior, la especialista se refiere a, lo que también termina por mejorar el tránsito intestinal.Otro de los desafíos es, “siempre les digo que no, que realizar un plan alimenticio no significa que vaya a explotar tu bolsillo, realmente uno como nutriólogo tiene que buscar que la dieta se adecúe a las necesidades del paciente y a su posibilidad económica”, recalcó.De esta manera, la especialista saltillense resume toda su labor como la oportunidad para aportar su granito de arena en el cambio de vida de las personas a través de la nutrición.Si te interesa conocer más información sobre el trabajo de Karla Salinas, sigue sus redes:Facebook: Nutrición Saltillo: Lic. Karla Salinas García Instagram: karlasalinasnutricion , especialmente en personas de la tercera edad y niños, además de aquellos que desarrollan una actividad física bajo el sol, por eso la nutrióloga Karla Salinas recomienda:-Beber abundante agua, mínimo de un litro y medio a dos diarios.-Tomar variedad de bebidas como infusiones, zumos naturales, leche.-Consumir alimentos con mayor porcentaje de agua, como lechuga, pepino, naranja, sandía, piña, apio, espinacas, calabacitas y repollo.-Evitar bebidas alcohólicas por su efecto diurético.-Evitar el exceso de cafeína.-Evitar la sal, ya que produce retención de líquidos y puede provocar otros problemas de salud.Para la nutrióloga Karla Salinas, estas infusiones nos ayudan a. Además proporcionan un delicioso sabor al agua con una amplia gama de posibilidades de combinación.Como sugerencia,Usa stevia para darle un toque mas ducle a tus infusiones en caso de que asi lo desees.Manzana al gusto2 rodajas de naranja cortada1 lima en rodajasRamitas de romeroStevia al gusto2 tazas de sandía en cubos1 taza de fresa cortada12 hojas de mentaLima, naranja y limón en rodajas1 pieza de pepino en rebanadasRamitas de romero½ cucharada de cúrcuma½ cucharada de jengibre rallado½ taza de granos de granada2 manzanas en rodajasRamitas de menta1 ramita de canela