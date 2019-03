Karla Sofía ya es mujer legalmente

Karla Gascón, quien el año pasado dio a conocer que dejaría su identidad de Carlos Gascón para cambiarse de sexo, informó que oficialmente será reconocida como una mujer ante los ojos de las leyes de cualquier parte del mundo.Después de que iniciara el proceso legal en su país de origen, España, la actriz informó que las autoridades aprobaron que legalmente es una mujer.“Ya soy una señora oficialmente, nadie me puede decir que no lo sea, porque para el Estado español y para cualquier país a partir de ahora, pues mi sexo es femenino”, dijo en entrevista para el programa Intrusos.Gascón explicó que sólo espera que le entreguen los documentos antes de que tenga que regresar a México, por lo que reafirmó: “Mi nombre es Karla Sofía Gascón y el sexo es femenino”.Para lograr esta acción, tuvieron que pasar dos años en los que estuvo sometida al tratamiento hormonal, y un año antes a evaluaciones para poder recibir ese tratamiento, “para que valoraran si no era una cosa que yo me había inventado”, detalló.