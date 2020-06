Karla Souza vuelve a actuar en español con su nuevo proyecto

Escuchar Nota

"Mi personaje fue creado por Armando Bó para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso".



"Para mí fue salirme de mi zona de confort, porque nunca había trabajado en español con un grupo no mexicano. Fue la experiencia más enriquecedora”.



es una de las actrices mexicanas que ha tenido gran éxito en hollywood, participando en proyectos como How to get away with murder, sin embargo, después de varios proyectos en Inglés, ahora regresa a la pantalla con un proyecto en español.Se trata de la serie “El presidente”, en donde la famosa interpretará un personaje ficticio pero sobre el “Fifa Gate de 2015”, su personaje destapó una trama llena de sobornos que tuvo gran relevancia en el fútbol suramericano.La actriz luce un look diferente al que estamos acostumbrados a verla, pues luce el dispuesta, determinada y una figura totalmente seria pero atrevida, lista a revelar los secretos más oscuros del mundo del Fútbol.No solamente está por estrenar serie, sino que Karla Souza ha presumido que está a punto de ser mamá por segunda ocasión, a través de una publicación en instagram donde muestra su avanzada pancita.La famosa se ha dicho contenta de volver a trabajar en español, sin embargo, en esta ocasión no labora con mexicanos, sino con grupos latinos de varias nacionalidades, lo cual le ha resultado extraño pero enriquecedor, pues siempre había trabajado o en Estados Unidos o en México.Asimismo, resaltó que esta fue la primera vez que visitó sudamérica, lo cual le resultó una experiencia increíble e inolvidable.