Karla Wheelock es una Barbie

Una muñeca mexicana en el aniversario 60

Ciudad de México.- Antes de Barbie, las niñas sólo podían jugar a ser mamás con muñecas que simulaban bebés. Forbes “Desde el inicio, Barbie fue una forma en que las niñas pensaban en qué querían ser de grandes”, dice Alejandro Gómez, director de Marketing Core Brands Latam de Mattel.La muñeca Barbie nació en 1959. Creada por Ruth Handler, la muñeca rompió con los formatos tradicionales, pues tenía rasgos adultos, incluso la primera edición incluía un traje de baño, algo insólito para la época.A 60 años, Barbie se ha transformado: en 2018 se lanzó una variación a su linea Fashionistas, en la que se incluyen muñecas con diferentes fisonomías.Así, se incorporaron muñecas altas, curvy y petite a las colecciones, que ya desde 1961 contemplaban diferentes tonos de cabello, piel y ojos.“El objetivo es que el mensaje y la visión sea que las niñas sean lo que quieren ser, que haya inclusión y diversidad”, dice el ejecutivo de Mattel.En 2018, Barbie represento 1,089 millones de dólares en ventas para Mattel, siendo la segunda marca más importante en su portafolio global con un 21% de participación en los ingresos, después de Fisher Price.En 2018, Mattel lanzó dos muñecas conmemorativas inspiradas en mujeres mexicanas: Frida Kahlo y la golfista Lorena Ochoa.En 2019, la mexicana Karla Wheelock se une a la celebración como role model.Si bien existió una controversia alrededor de la muñeca de la pintora Frida Kahlo, lo cierto es que la intención de Mattel es que las niñas conozcan las historias de mujeres que están rompiendo estereotipos y “caminan sobre fuego” para abrir paso a otras mujeres.“Mattel trabaja activamente en proyectos para educación de las niñas, la marca Barbie es muy activa en el estudio de la llamada Brecha de los sueños, que se refiere a las limitantes que las niñas enfrentan y les hacen perder confianza entre los 5 y 7 años”, explica Alejandro Gómez.En 2019, para la conmemoración del 60 aniversario, Mattel reconoce a 19 mujeres de 18 países, cuyas muñecas inspiradas en sus personalidades forman parte de su línea Role Models, la intención es mostrar a las niñas alrededor del mundo que son capaces de lograr lo que se propongan.“Hay ejemplos inspiradores, estas mujeres muestran que es posible superar la adversidad y vencer los miedos”, dice Gómez.Te presentamos la lista de la 20 mujeres homenajeadas alrededor del mundo.Las 19 role models globales1. Yara Shahidi, Estados Unidos: Actriz, activista por la educación para niñas y fundadora de Yara’s Club, una iniciativa dirigida que reúne a niñas para abordar diferentes temas sociales.2. Naomi Osaka, Estados Unidos: Jugadora de tenis profesional que actualmente ocupa el puesto número 1 en el ranking de la Asociación de Tenis de Mujeres. Se convirtió en la primera jugadora japonesa en la historia en ganar un Grand Slam, derrotando a su ídolo infantil, Serena Williams, en 2018 en el US Open.3. Adwoa Aboah, modelo y activista, Reino Unido: Modelo de 26 años, activista y fundadora de Gurls Talk, una comunidad en línea donde las mujeres jóvenes son libres de hablar sobre temas como salud mental, educación, cuidado personal y relaciones.4. Kristina Vogel, atleta, Alemania: En el camino a su tercera participación en los Juegos Olímpicos de Verano y siendo la mejor ciclista en la modalidad de pista de todos los tiempos, Kristina sufrió una lesión cuando chocó con una ciclista junior holandesa y sufrió varias fracturas en los huesos y lesiones que le causaron una parálisis, llevándola a la vida en una silla de ruedas. Kristina nunca se rindió y es un modelo a seguir en términos de confianza en uno mismo.5. Eleni Antoniadou, científica de la NASA, Grecia: Investigadora multidisciplinaria en medicina regenerativa, en bioingeniería de órganos artificiales y medicina espacial, participó en el primer trasplante de órganos artificial exitoso en la historia de la medicina.6. Rosanna Marziale, Chef, Italia: Famosa chef italiana, fue pionera en nuevas técnicas y recetas para crear una serie de platos exclusivos que le valieron el apodo de la “Reina de Mozzarella”.7. Ita Buttrose, periodista, Australia: Recientemente fue nombrada presidenta de la Australian Broadcasting Corporation. Fue la primera mujer en editar un importante periódico metropolitano en Australia y la persona más joven en ser nombrada editora de Weekly, la que era por aquel entonces la revista más vendida del mundo.8. Dipa Karmakar, gimnasta artística, India: la primera gimnasta femenina india en competir en los Juegos Olímpicos y la primera gimnasia artística femenina india en ganar una medalla de oro en un evento mundial.9. Gülse Birsel, escritora, guionista y actriz, Turquía: Defensora de los derechos de las mujeres.10. Tessa Virtue, patinadora, Canadá: La canadiense de 28 años, junto a su compañero Scott Moir, fueron los mejores en la categoría de danza libre Patinadora.11. Karla Wheelock, Alpinista, autora y conferencista, México: Primera mujer iberoamericana en escalar las Siete Cumbres más altas del mundo.12. Mariana Costa, emprendedora, Perú: Cofundadora de Laboratoria, una startup de impacto social que está transformando el sector tecnológico de América Latina en un ejemplo de diversidad e inclusión al preparar a miles de mujeres para iniciar carreras en el sector tecnológico.13. Tetsuko Kuroyanagi, presentadora y autora de un programa de entrevistas de televisión, Japón: Considerada una de las primeras celebridades japonesas que logró reconocimiento internacional, rompió fronteras en la televisión japonesa en los años 70 y 80 al cambiar la imagen tradicional de las mujeres en la televisión.14. Chen Man, fotógrafa, China: Es todo un referente de la fotografía de moda y belleza. Entre sus clientes están firmas como Lancôme, Lee, Sisley, Vogue, Harpers Bazaar y Elle.15. Melodie Robinson, comentarista de deportes, Nueva Zelanda: Periodista y presentadora de deportes y exjugadora internacional de rugby para el equipo nacional de mujeres de Nueva Zelanda. Formó The Wonderful Group para promover la diversidad y el empoderamiento de la mujer en los medios.16. Iwona Blecharczyk, conductora de camión, Polonia: Conductora de camión profesional, que allanó el camino para las mujeres en el campo. Es embajadora de la Fundación Vida de Camioneros.17. Laysan Utiasheva, presentador de programas de televisión, Rusia: presentadora de televisión rusa y exgimnasta rítmica individual que, 5 veces campeona de Rusia y 6 de la Copa del Mundo.18. Maya Gabeira, surfista, Brasil: tiene el récord mundial de la ola más grande jamás surfeada por una mujer y es ganadora del premio ESPY a la Mejor Atleta de Deportes de Acción Femenina.19. Lisa Azuleos, directora, Francia: Directora, escritora y productora francesa que empodera a las mujeres a través de sus películas y su papel como presidenta de Together Against Gynophobia contra la violencia a la mujer.