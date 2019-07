¿Karma?, exponen infidelidad de chica Badabun

Luego de la polémica causada por Lizbeth Rodríguez, quien expuso la supuesta infidelidad de Luisito Comunica, ahora fue ella la "infiel".En redes sociales se comenzó a viralizar un video en el que se ve a la integrante de Badabun besándose con otro hombre en un restaurante; apenas este jueves la "cazainfieles" anunció el fin de su relación con Tavo Betancourt.Algunos usuarios aseguraron que el video podría tratarse de una venganza por parte de Luisito Comunica; aunque muchos piensan que es una campaña de publicidad para ganar más seguidores.Fue el 16 de julio que Luisito Comunica y "La Chule" se volvieron tendencia luego de que revelaran una supuesta infidelidad a su novia.Cientos de usuarios comenzaron a compartir un video en el que Lizbeth Rodríguez, la chica de "Exponiendo infieles", revisa el celular de Ryan Show y lee sus conversaciones.En el video publicado el pasado 14 de julio, se escucha a la joven leer un mensaje que Luisito "escribió", en el que se refiere a una joven con la que "tuvo relaciones".Cibernautas afirman que el video fue borrado a las pocas horas de su difusión, sin embargo, fue rescatado por algunos usuarios y difundido en distintas redes."Chule", la novia del youtuber, se manifestó en redes sociales diciendo que aunque duda de la veracidad de la información expuesta en el fragmento del video, agradecería que la dejen de etiquetar en cosas respecto a él.Tras la polémica que generó un video, la conductora ofreció disculpas.En el video publicado en su cuenta de Youtube, Lizbeth menciona que con la publicación de su video no fue su intención afectar a terceros, ya que quien aceptó el reto de mostrar su celular fue "Rayito" y no tenía por qué exponer a Luisito."La intención jamás ha sido exponer o afectar la imagen de terceros, sin embargo, en este episodio las cosas se me salieron de las manos", dijo.Con información de ABC Noticias.