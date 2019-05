Kate Middleton es oficialmente una de las ‘favoritas’ de la reina

Para celebrar el octavo aniversario de la boda del príncipe Wiliam y Kate Middleton, la reina Isabel II decidió otorgarle uno de los máximos regalos a la duquesa de Cambridge, convirtiéndola oficialmente en una de sus "favoritas" de la realeza.Ya no quedan dudas de que el trabajo de Middleton en la familia real británica es del agrado de la exigente reina de Inglaterra.La monarca de 93 años concedió a Middleton el título de Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, el mayor honor que puede recibir una mujer en Inglaterra y que solo puede conceder personalmente la reina para agradecer a alguien su servicio a la corona.Sólo un grupo selecto de mujeres ha podido acceder al ordenamiento, el cual fue creado por la reina Victoria en 1886.Es tan exclusivo este título que desde que Isabel fue coronada en 1952 muy pocas mujeres de la familia real pueden presumir de haber recibido este ordenamiento: Camilla Parker, duquesa de Cornwall y esposa del príncipe Carlos, la princesa Ana, única hija de Isabel II y la duquesa Sofía de Wessex, esposa de Eduardo de Inglaterra fueron las personas que tuvieron acceso al título.En la próxima cena de gala de la familia real, la madre de tres hijos portará la tradicional banda, la cual está confeccionada en tonos azules con los laterales rojos y blancos, además de su lazo de la Family Order, que se le otorgó en 2017.La prensa local rápidamente destacó que esta condecoración que recibió Middleton es de mayor grado que la que recibió Harry, que es Knight Commander, un grado más abajo que Dama de la Gran Cruz que ahora posee su cuñada. Todo ello se debe a que Kate Middleton será algún día reina de Inglaterra mientras que Harry jugará un papel más secundario en la corona.Lo que llamó la atención fue el momento elegido por la reina para hacer dicho anuncio. Esta distinción a pocos días -u horas- de que la ex actriz se convierta en mamá por primera vez se tomó como una forma de la reina de Inglaterra de marcar diferencias entre las mujeres de sus nietos.Hoy todos hablan del bebé en camino de Meghan Markle y el príncipe Harry. La pareja real comunicó que decidieron no hacer público la fecha del nacimiento de su primer hijo, además de no posar para la prensa con el niño o niña horas después del parto.