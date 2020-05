Katy Perry anuncia Daisies, primer sencillo de su nuevo álbum

Escuchar Nota

"El primer sencillo de #KP5 es llamado Daisies y estará disponible el 15 de mayo. La musica debe continuar", dijo la intérprete de 365.

La cantante, quien además de estar a punto de dar a luz a su primer hijo, ha estado trabajando desde su casa como jueza de American Idol y ahora anunció el primer sencillo de su quinto álbum.-margaritas en español-, es el nombre de este tema, mismo que, anunció la compositora en redes sociales., que ya está disponible para su precompra . Anteriormente, lanzó Never Really Over, Small Talk, Harleys in Hawaii y Never Worn White, en esta última fue donde dio a conocer su embarazo al lado de su pareja Orlando Bloom, además de su colaboración con Zedd 365.A varios minutos de su anuncio,en Twitter.