Katy Perry desvela que pensó en suicidarse en el 2017

«Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé», cuenta Katy Perry en el programa SiriusXM de CBC.

Katy Perry (35 años) se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida., pero su vida también tuvo épocas muy oscuras, como ella misma ha confesado recientemente.La cantante, que estuvo luchando contra la depresión, ha revelado que pensó en suicidarse después de que su relación con el que ahora es su prometido se rompiese en 2017. La decepción amorosa coincidió con un bache profesional. Su disco Witness no tuvo la acogida que esperaba, vendiéndose hasta diez veces menos copias que el anterior.Y prosigue: «Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque. Pero encontré las formas de estar agradecida. Si las cosas se ponen muy duras, digo: '¡Estoy agradecida, estoy agradecida'»., aunque por el momento no han podido celebrar la boda. Pese a que Katy Perry estaba muy ilusionada con llegar al altar en estado, ha decidido optar por la prudencia. «Ambos estaban eufóricos de que todos los detalles de la boda finalmente se unieran, pero están en pausa debido al coronavirus», explicaba una fuente cercana a la pareja hace unos meses a la revista «People».Por su parte, Katy Perry también contrajo nupcias en 2010 durante 14 meses con el cómico británico Russell Brand.