Katy Perry presenta a su ‘otro hijo’, su esperado álbum Smile

Con pocas horas de diferencia,. La cantante se convertía este jueves en madre junto a su pareja Orlando Bloom, los felices padres presentaban al mundo a la pequeña Daisy Dove Bloom.Unas horas más tarde,lanzado en 2017.Este nuevo álbum discográfico, Daisies, que fue presentado este año.La cantante a través de lives dio a conocer que será un álbum completamente visual, por lo que durante esta semana ha presentado una serie de videos animados de los temas Never Really Over Previamente la cantante como adelanto presentó las ya anteriormente mencionadas, más Smile y What Makes A Woman, esta última fue lanzada junto a una presentación en vivo La también actrizdel mismo.Durante estas últimas semanas,. Todo parte de sus problemas en 2017, cuando a las bajas ventas de su anterior álbum se sumó la ruptura con el ahora padre de su hija, Orlando Bloom.y que fue la gratitud lo que le salvó la vida. Así, en Smile ha querido plasmar "un viaje hacia la luz, con historias de resistencia, esperanza y amor".Desde la noche de ayer jueves en México,en Twitter.