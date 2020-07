Katy Perry publica Smile, una canción de ‘esperanza energizante’

Escuchar Nota

"Escribí esta canción cuando estaba pasando por uno de los períodos más oscuros de mi vida", dice Katy. quien añade: "Cuando lo escucho ahora, es un gran recordatorio de que lo logré. Son tres minutos de esperanza energizante".

La noche de este jueves, -en México-,de estudio.Smile,, luego de los ya publicados Daisies, Never Really Over y Harleys In Hawaii.El nuevo sencillo afirma quey sugiere que los contratiempos resultan ser bendiciones disfrazadas.El nuevo disco de la cantante, tituladoe incluirá 12 temas.