Keanu Reeves elogia guión para Matrix 4

“Lana Wachowski escribió un guion hermoso y una historia maravillosa que resonó conmigo. Trabajar con ella nuevamente es simplemente increíble. Ha sido realmente especial y creo que la historia tiene algunas cosas significativas que decir y de las que podemos nutrirnos”, dijo Reeves de 55 años en una entrevista a la revista Empire.

Sobre la nueva entrega, Anne-Moss se dijo sorprendida: “Nunca pensé que sucedería. Nunca estuvo en mi radar. Cuando me lo trajeron (guion) de la forma en que me lo trajeron, con una profundidad increíble y toda la integridad y el arte que puedas imaginar. Esto es un regalo, fue muy emocionante”.

El actor canadiense está integrado también por Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff. Ambos encabezaron la trilogía original: The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003). Su estreno está programado para mayo de 2021, lo cual podría variar debido a los retrasos en la producción.