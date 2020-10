Keanu Reeves protagoniza el sorprendente trailer final de Cyberpunk 2077

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de los juegos más esperados de la temporada es Cyberpunk 2077, una aventura RPG en mundo abierto que aunque ha sufrido algunos retrasos, promete demasiado.



A poco más de un mes de su lanzamiento, CD Project Red lanzó un posible trailer final que no solo nos muestra lo mejor que la franquicia tiene para mostrarnos, también podemos ver finalmente a Keanu Reeves en el papel de Johnny Silverhand, uno de los protagonistas de la historia.







El anuncio muestra a Johnny Silverhand anunciando el lanzamiento del juego que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre e impone el lema "Seize the day" o "aprovecha el día".



Aunque el anuncio no muestra nada nuevo con respecto al esperado título, si podemos disfrutar de algunas escenas narradas por Reeves mientras suena de fondo "Bad Guy" de Billie Eilish.