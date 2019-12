KeepAmericaGreat.com llama a Trump un fraude

“El sitio web da la oportunidad de comprar una calcomanía (sticker) que resalta lo que la mayoría de los estadounidenses ya saben sobre Donald Trump: que es un fraude y un fracaso que pidió prestados miles de millones de dólares a empresas en quiebra", afirmó la campaña de Steyer mediante un correo electrónico circulado este lunes, que dio a conocer la iniciativa.



"La campaña de Trump se enorgullece de atesorar sitios web de opositores políticos, pero se olvidaron de elegir la URL de su eslogan de reelección", agregó la campaña del también filántropo, que además detalló que, con la iniciativa, los visitantes de la web KeepAmericaGreat.com tienen la opción de donar un dólar a cambio de una calcomanía que dice: "Trump es un fraude y un fracaso".



Si alguien siente interés por buscar en internet el slogan o consigna política predilecta del presidente estadounidense, Donald Trump, para su reelección, a partir de ahora uno de los primeros resultados que obtendrá será un sitio web en el que califican al mandatario deSegún trascendió hoy aquí, el multimillonario y candidato presidencial demócrata Tom Steyer compró una web con el eslogan de la campaña de reelección de Trump, " Keep America Great "(Mantén grande a Estados Unidos), que ahora redirige a una página en la que se esgrimen los referidos calificativos.Los gestores de la carrera hacia la presidencia de Steyer señalaron en una página que solicita donaciones los nuevos requisitos de debate del Comité Nacional Demócrata, según los cuales “un candidato debe tener 200 mil donantes individuales para calificar para el debate primario presidencial de diciembre”, destaca el diario The Hill.Según el reporte al respecto del rotativo, la campaña del multimillonario afirma “que están ‘cerca’ del objetivo de recaudación de fondos”, pero que Steyer necesita de “ayuda para llegar allí”.La iniciativa de la compra del dominio con el slogan del republicano sucede en el tiempo a la compra similar que hiciese la campaña de Trump del dominio TodosConBiden.com.Esa fue la consigna que los gestores de la campaña del exvicepresidente Joe Biden, uno de los principales aspirantes a ganar la candidatura demócrata para las elecciones de 2020, asumieron para ganar los votos potenciales de la comunidad latina, según informó en su momento NBC News.Tal y como reporta The Hill, ahora TodosConBiden.com lleva a los internautas a una web de “Latinos por Trump” y a otra en la que se ve a Biden mirando abajo, al lado del mensaje: “¡Vaya! Joe se olvidó de los latinos. Joe es mucho hablar”.