Keiko Fujimori será interrogada por caso Odebrecht

Según el diario El Comercio, Keiko Fujimori, quien permanece en prisión preventiva por un presunto caso de lavado de dinero en sus campañas electorales, será interrogada nuevamente el 18 de marzo por la Fiscalía para ampliar su declaración sobre los supuestos aportes recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.El interrogatorio lo realizará el fiscal José Domingo Pérez, el mismo que ya la llevó a prisión, quien se trasladará hasta la prisión de mujeres de Chorrillos, donde Fujimori está recluida desde noviembre pasado.Keiko, hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori, es investigada por presuntamente haber ocultado con una contabilidad ficticia millonarias donaciones para sus campañas hechas por Odebrecht desde la cuenta oculta con la que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica.Su abogada, Giuliana Loza, confirmó a El Comercio la cita y que no ha pedido reprogramación: "no hemos pedido reprogramación, está prevista para el 18 (de marzo). Confirmo que hemos sido citados y los fiscales vendrán al penal", agregó.Loza negó tener conocimiento sobre nuevos hechos dentro de la investigación que se le sigue a Fujimori, en relación a los interrogatorios desarrollados en febrero pasado por la Fiscalía a los exdirectivos de Odebrecht en Curitiba, Brasil, como parte de un acuerdo de colaboración eficaz, una delación premiada, entre la empresa y el Estado peruano."Ella ya declaró anteriormente en esta carpeta (fiscal). Ahora la Fiscalía nuevamente la está citando. Es una ampliación de su declaración", acotó Loza.Jaime Yoshiyama: la clave de KeikoSobre el retorno a Perú de Jaime Yoshiyama, ex secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular y que también es investigado por el mismo caso, Loza señaló que espera que su presencia en Perú ayude a "esclarecer" los aportes recibidos para la campaña de Keiko."He tomado conocimiento de la llegada del señor Yoshiyama por los medios de comunicación. Nosotras estamos enfocadas en nuestro caso, avanzando para que Keiko pueda recuperar su libertad", expresó Loza.Yoshiyama, quien también ejerció de ministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, arribó a Lima en la noche del domingo en un vuelo procedente de Atlanta, Estados Unidos, y se entregó a la policía para cumplir una orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra en noviembre del año pasado por el mismo caso.Yoshiyama reconoció en noviembre haber recibido más de 2 millones de dólares del fallecido empresario Juan Rassmuss durante la campaña electoral de 2011, pero argumentó que no colocó su nombre en la lista de donantes por pedido expreso del empresario, por lo que tuvo que aparentar otras formas de ingreso.