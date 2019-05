Keira Knightley aparece embarazada en evento de Chanel

Keira Knightley y su esposo, James Righton, han decidido ampliar la familia. La actriz lo dejó al descubierto este jueves cuando acudió al cocktail de Chanel J12 celebrado en París.A su llegada a la fiesta, la actriz lució su pancita de varios meses de embarazo -acompañada de una gran sonrisa- dejaron al descubierto la noticia de que dará un hermanito a su pequeño Edie, de cuatro años .En esta primera aparición pública desde que se embarazó, la británica no estuvo sola, pues acudió acompañada justo por su esposo, quien nunca la soltó de la mano. En algunos momentos, la actriz se tocaba el vientre dejando al descubierto su ilusión por la próxima llegada de su segundo hijo.Keira y James se casaron en Francia en mayo de 2013 y se convirtieron en padres dos años después.Hasta el momento se desconoce la fecha tentativa en la que llegará el nuevo integrante de la familia y, de hecho, durante el evento de Chanel la actriz no habló acerca de su embarazo.Hace dos semanas Keira Knightley estuvo en Shanghai, China, donde participó en otro evento de la casa de modas. En esa ocasión lució un vestido que ocultaba por completo su embarazo.El hecho de ser madre ha llevado a Keira reflexionar en gran medida sobre su condición de mujer y, no sólo eso, también la ha empujado a luchar en contra de la idea de que las madres deben ser seres perfectos en todo momento, incluso después de un parto. Por ello, la actriz criticó fuertemente a Kate Middleton asegurando que la imagen perfecta de la duquesa después de tener a sus hijos no tiene nada que ver con la realidad de miles de mujeres en esa situación."Miramos la pantalla del televisor. Ella (Kate) estaba fuera del hospital siete horas después con la cara maquillada y tacones altos. La cara que el mundo quiere ver. Esconde. Oculta nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas enloquecidas. Luces hermosa. Luces elegante, no muestras tu campo de batalla, Kate. Siete horas después de tu lucha con la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se abre, y la vida sangrienta y grita sale. No lo muestres. No lo digas. Quédate allí con tu hijo y te disparará un grupo de fotógrafos”, se refirió la actriz.