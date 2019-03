Keith Flint se suicidó, según su compañero Liam Howlett

Los miembros de The Prodigy Liam Howlett y Maxim Reality confirmaron hace unos minutos la muerte de su compañero Keith Flint a través de las redes sociales.Con el más profundo shock y tristeza confirmamos la muerte de nuestro hermano y mejor amigo. Un auténtico pionero, innovador y leyenda. Será añorado por siempre. Os damos las gracias por respetar la privacidad de todos los afectados en este momento", dijo el grupo en un comunicado en redes sociales.En un post en Instagram firmado por Howlett, éste añade:"La noticia es cierta. No puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Kith se quitó la vida durante el fin de semana. Estoy en shock, jodidamente enfadado, confuso y con el corazón roto".El cuerpo sin vida de Keith Flint fue encontrado en su casa de la localidad inglesa de Dumnow (Essex) a primera hora de la mañana de este lunes 4 de marzo."Recibimos una llamada preocupada por el bienestar de un hombre en una dirección en Brook Hill a eso de las 8:10 de la mañana", relataba un portavoz de la policía de Essex a The Sun.Y aún añadía este portavoz:"Al llegar, tristemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar. Sus familiares han sido informados".