Keith Raniere acusa a los fiscales de mentir en juicio para culparlo

En documentos ingresados a la corte federal del distrito este de Nueva York, el líder de la empresa NXIVM,y los emplazó a responder antes de que acabe el mes una declaración jurada que certifique que tuvieron un proceder apegado a la legalidad durante su proceso.Hallado culpable de siete cargos en junio de 2019 (entre ellos crimen organizado, conspiración por cometer tráfico sexual y explotación sexual de una menor), Raniere cree que fiscales y jueces han mentido en su caso por lo que, en referencia a presuntas contradicciones en las que incurrió el testigo Mark Vicente en el juicio.Al insistir en que se han violado sus derechos,A través de un email enviado a uno de sus seguidores, Suneel Chakravorty, Raniere se dirigió a los fiscales Richard Donoghue, Mark Lesko, Tanya Hajjar, Moira Kim Penza y Seth Du Charme, a quienes en una carta les planteóEl acusado, cuya sentencia será leída el 27 de octubre, insiste que “cualquier de esos puntos que no se defiendan es una violación inaceptable del debido proceso”, al tiempo que los emplazó a responder antes de las 6 de la tarde del próximo miércoles.La declaración jurada que Raniere pretende que los fiscales rubriquen incluye, presuntamente,En lo que parece ser un último y desesperado intento de forzar al juez para ver reducida su sentencia, Raniere manifiesta confianza en que “la prensa y los medios ejercerán la presión adecuada para responsabilizar a estos fiscales y se pueda obtener respuestas sobre su comportamiento, ya que”.Sin embargo, entre la prensa no existe mucha simpatía hacia el acusado, quien entre 2003 y 2015 demandó al menos a media docena de periodistas; por órdenes de Raniere, algunos fueron espiados en sus cuentas bancarias y correos electrónicos.En este último esfuerzo de Raniere, no participaron sus abogados que, sin embargo, el pasado 18 de septiembre ingresaron a la fiscalía su memorándum de sentencia en el que