Keith Richards señala que los Rolling Stones no planean retirarse

Escuchar Nota

The Rolling Stones llevan más de cinco décadas en activo, pero parece que la legendaria banda no tiene planes de retirarse. Así lo ha revelado Keith Richards en una reciente entrevista con motivo de su último proyecto.Hay esta cosa entre nosotros de '¿quién va a ser el primero en bajarse del autobús?'. Te tienen que expulsar o abandonar. Realmente no puedo imaginarme haciendo otra cosa", contestó el guitarrista.En la misma entrevista, Mick Jagger agregó que la banda está abierta a la idea de hacer conciertos manteniendo la distancia social "si ese es el camino que sigue el mundo".Por su parte, Ronnie Wood confirmó en otra entrevista con Sky News que la formación está trabajando en nuevas canciones."Tenemos buena música pero está en un segundo plano", afirmó.Con información de Excélsior