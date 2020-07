Kemonito contempla su retiro dentro de un par de años

Escuchar Nota

“No creo aguantar más, un año o dos a lo mucho, porque el tiempo, los golpes y la edad cobran factura. No lo tengo decidido, pero lo he pensado”, dijo Kemonito en conferencia de prensa virtual, en la que señaló que no le gustaría un homenaje, solo una función en la que pueda estar.



“No le guardo rencor, porque así es este deporte, pero sí fue un ejemplo para estar más atento, que no me agarren dormido. También recuerdo el martinete del Vampiro, entre otros que me han dejado adolorido”.



.- No queda ninguna duda de que, incluso para aquellos que no son aficionados cercanos de la lucha libre, debido a que su aspecto físico ha enamorado a sus seguidores y al público casual.Es por esto que,Para Kemonito, se trataría de una decisión difícil, debido a que los golpes recibidos si le han hecho pensar en todo, aunque dejó en claro que eso no implica que se separe del pancracio en forma definitiva.Sobre el futuro del personaje, no descartó el hecho de que su hijo retome el nombre, pero solo como presentación, pues sabe este deporte es muy duro.Asimismo,Información por Milenio