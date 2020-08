Kemonito lanza sus productos oficiales ante la pandemia

Escuchar Nota

y cada que alguien realiza un meme con la imagen de este atleta siempre se vuelve tendencia.En ese entonces, el pequeño personaje se llamaba Alushe, y su disfraz era de un enorme pelaje color dorado.Poco después,Kemonito aseguró al medio AJ Plus en Español que es la primera mascota que se integró a la Lucha Libre y que los asistentes a dicho espectáculo van a ver “a la mascota, al que se azota, al que se cae al que lo avientan. Me gusta trabajar para los niños, mientras ellos estén contentos, yo me divierto también”, afirmó.Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, las arenas no están abiertas para escuchar la frase “lucharán de dos a tres caídas”, por lo cual diversos integrantes de este deporte debe encontrar otra forma de obtener ingresos.Entre ellos,Los admiradores de esta mascota pueden encontrar desde playeras para dama, caballero y niños, así como máscaras, cubrebocas y hasta peluches.Los interesados deberán mandar un mensaje a través de la cuenta oficial de Facebook del luchador, llamada “Kemonito es lo monito”, así como en su perfil de Instagram @kemonito_cmll, donde los clientes hará su cotización de costo de los productos para después elegir una forma de envío.Información de Radio Fórmula