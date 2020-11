Kendall y Kylie Jenner dejaron de hablarse un mes tras pelea

Escuchar Nota

y que, al margen de sus propias vidas sociales, ambas también tienen círculos de amistades comunes que, entre otras cosas, les han llevado a estrechar aún más sus lazos con el paso de los años.Lo cierto es que, por lo general, la modelo y la empresaria suelen presumir en público y en privado de su inquebrantable vínculo fraternal, pero en los últimos episodios del reality Keeping Up With The Kardashians también han dejado claro que sus discusiones y peleas pueden llegar a ser explosivas.De hecho,, una duración que ha dejado a Kendall muy sorprendida al constatar que nunca había permanecido tanto tiempo sin hablar con la menor de la familia, madre de la pequeña Stormi con el rapero Travis Scott.Para Khloé Kardashian, hermanastra de ambas y encargada de mediar entre ellas, el estancamiento de la situación se debió, entre otras cosas, al "orgullo" y al "ego" que define a las jóvenes cuando se trata de defender sus respectivas posturas.Las aguas volvieron a su cauce y el clan Kardashian-Jenner vuelve a disfrutar, al menos durante una semana más, de una convivencia relativamente apacible. Por otro lado, el intercambio de insultos y reproches en el seno de la familia es una constante en su proyección mediática.Sin ir más lejos, Kourtney y Kim Kardashian llegaron incluso a los golpes a finales de la temporada pasada tras una pelea verbal de altísima tensión.