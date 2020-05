Kevin Durant se perderá el resto de la temporada de la NBA

Escuchar Nota

Nueva York..- Una temporada para el olvido será la 2019/2020 para la estrella Kevin Durant, quien ya no verá acción aunque la misma se reanude ya avanzado el verano, como pretende el comisionado de la NBA, Adam Silver.



El alero campeón con Warriors de Golden State en 2017 y 2018 no ha podido ver la luz al final del túnel desde la disputa del título del año pasado, cuando se lesionó el tendón de Aquiles derecho.



Aún lesionado jugó un partido, pero no pudo impedir la derrota de Warriors y Raptors de Toronto ganó su primer título con Kawhi Leonard, quien fue el líder y por consiguiente el MVP de las finales.



Resulta que KD no se ha recuperado de aquella lesión en el tendón de Aquiles derecho y toda la parte de la campaña que se jugó, hasta que fue suspendida el 11 de marzo pasado por la pandemia mundial del coronavirus, no ha participado en un partido.



“Estoy desesperado”, dijo el atleta en febrero pasado y ese estado emocional continuará, porque dedicará este tiempo a su recuperación y estar mejor para el próximo torneo