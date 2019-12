Kevin Spacey queda libre de cargos tras morir sus tres acusadores

Estados Unidos.- Luego de que la mañana de Navidad falleciera el escritor noruego Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega y quien señalara acoso sexual por parte del actor Kevin Spacey, este quedó libre de cargos, pues sus tres denunciantes han perdido la vida.



La enfermera Linda Culkin fue la primera persona en acusar a Spacey por este delito, pues aseguró que escuchó de voz de uno de sus pacientes jóvenes que el artista lo había tocado de manera inapropiada.



Luego de comenzar una campaña de denuncia en redes sociales, e incluso haber conseguido la dirección postal del intérprete donde le enviaba constantes amenazas, fue detenida en 2012 y tras declararse culpable de los cargos fue obligada a pagar 124 mil dólares al actor. En 2014 la sentenciaron a 51 meses de prisión por acoso y amagos.



El 25 de febrero de 2018, Linda Culkin fue atropellada mientras caminaba rumbo a su casa y horas más tarde falleció en el Boston Medical Center; tenía 59 años. Aunque se abrió una investigación por asesinato no se presentaron cargos contra el conductor del vehículo, quien no abandonó la escena.



El caso del que menos detalles se conocen es el de un joven masajista, que para proteger su privacidad fue apodado “John Doe”, quien en septiembre de 2018 denunció que el protagonista de House of cards lo obligó a tocar sus genitales durante una sesión de masaje en una residencia de Malibú.



Un año más tarde, en septiembre de 2019, fue reportado el fallecimiento del masajista, de quien jamás se dieron los detalles, pero sí libraron a Spacey de una denuncia judicial, pues los cargos fueron retirados de un tribunal en Nantucket, Massachusetts.



Finalmente, el escritor noruego Ari Behn acusó en 2017 que el ganador del Oscar había tocado sus genitales debajo de una mesa en un concierto del Premio Nobel de la Paz en 2007, acusación que Spacey jamás respondió. Behn se suicidó a los 47 años, su cuerpo fue descubierto la mañana de Navidad de este año.



Los señalamientos por acoso sexual en contra de Kevin comenzaron en 2016, cuando un joven aseguró que el actor había tocado sus bajos en un restaurante donde trabajaba; sin embargo, esta denuncia fue retirada al no encontrar las pruebas suficientes para respaldar su historia.



Con la muerte de los tres principales denunciantes, Kevin Spacey ha vuelto a ser un hombre libre, aunque por el momento sin trabajo, pues fue relegado de su personaje en House of Cards, Frank Underwood, del cual no se ha desprendido del todo, ya que en 2018 y 2019 ha compartido mensajes navideños al estilo de éste.



"La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta puedes ir y atacar. Pero también puedes poner un alto al fuego y hacer lo inesperado… matarlos con amabilidad”, aseguró el artista en el video publicado unas horas antes de que fuera reportado el suicidio de Behn.







