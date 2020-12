KFC desarrollará una consola de videojuegos con todo y compartimiento para pollo frito

Escuchar Nota

"Esta máquina es capaz de ejecutar juegos con especificaciones de alto nivel, además de mantener tu comida caliente para que la disfrutes durante tu experiencia de juego ... ¿qué no te va a gustar?", dijo el portavoz de KFC, Mark Cheevers, a la BBC. Y hasta bromeó "Si Sony o Microsoft quieren algún consejo sobre cómo diseñar una cámara de pollo para sus esfuerzos la próxima vez, serán bienvenidos a ponerse en contacto".



Sabemos que esto suena a la típica broma por el día de los inocentes pero no, nosotros también estamos sorprendidos de saber que la famosa cadena de comida rápiday, de acuerdo a lo que ha dado a conocer a través de sus redes sociales,La idea no es nueva. Recordemos que en junio la empresa había mencionado esta posibilidad. A través de sus redes sociales dio un vistazo a lo que podría ser launa campaña publicitaria que obtuvo más de 11 millones de visitas en la página de Twitter de KFC Gaming. Pero la mayoría pensó que era solo una broma.para crear el dispositivo. Hasta ahora se dice que estará equipada con un procesador Intel NUC 9 Extreme, una tarjeta gráfica Nvidia y tendrá 1 TB de almacenamiento.La compañía también afirmó que su consola tendrá la capacidad de reproducir títulos de alto rendimiento con una velocidad de 240 cuadros por segundo en resolución 4K.De acuerdo con las especificaciones la empresa de comida rápida se está tomando en serio el desarrollo de su dispositivo pero,Siendo su especialidad, el diferenciador que KFC ofrecerá a la industria de los videojuegos es una consola con un sistema de enfriamiento personalizado que usa el calor producido por sus componentes para calentar una cámara en donde los jugadores podrán colocar su pollo frito.Sin embargo, la cadena de comida rápida también aclaró que actualmente no tiene detalles sobre el precio esperado de la consola de juegos o una fecha aproximada de lanzamiento.