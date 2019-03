Khloé Kardashian defiende a Tristan Thompson en Twitter

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) 1 de marzo de 2019

La novela entre Khloé Kardashian, Tristan Thompson y Jordyn Woods parece no llegar a su fin.Como te contamos en días pasados, la ahora exmejor amiga de Kylie Jenner se metió con el esposo de Khloé. Los descubrieron besándose en una fiesta que se organizó en casa de las Kardashian.Como castigo, las ‘influencers’ sacaron de todos sus negocios a Woods e incluso la corrieron de la casa y ya no podrá seguir viviendo ahí.Pero Jordyn fue a un programa de televisión para dar su versión de lo ocurrido -dijo que nada pasó entre ellos- y después la propia Khloé la acusó de mentir.“¿Por qué mientes, Jordyn? Si vas a tratar de salvarte diciendo cosas en los medios, en lugar de primero llamarme para ofrecerme una disculpa, al menos sé honesta con la historia. Por cierto, tú eres la razón por la cual mi familia se destruyó”Sin embargo, la socialité defendió vía redes sociales al jugador de los Cavaliers de Cleveland por ser el papá de su hija Stormi.“Tristan es igual de responsable, pero él es el padre de mi hija. Sin importar lo que me haya hecho, yo no se lo haré a mi hija. Él ha estado manejando esta situación de manera privada. Si Tristan quisiera mentir públicamente sobre lo que sucedió, entonces yo también hablaría sobre él”