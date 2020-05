Khloé Kardashian ‘paraliza’ las redes sociales con cambio de look

Escuchar Nota

“Mi hermosa chica” “Go Off” “OMG ese color” “Holy Molly! Luces radiante” “¿Quién es la chica de las fotografías?”y “¿Dónde está Khloé? Son algunos de los comentarios que recibió la hermana Kardashian.



"Durante este tiempo, es importante que nosotros apoyemos a las organizaciones trabajadoras que hacen el bien a nuestra comunidad", fue un mensaje que la modelo publicó hace algunos días en sus redes sociales.

.-ha realizado acciones para apoyar a las personas de la tercera edad al pagar despensas y comprar tarjetas de regalo para 200 empleados de los supermercados durante la pandemia de coronavirus. Ahora, la hermana menos de losprovocó una serie de reacciones al compartir unas fotografías en las que se le ve totalmente diferente.compartió con susunas fotografías en las que mostró su más reciente cambió de look, donde dejó atrás su característica melena platinada y la cambió por la fusión de pelo castaño y rubio, mejor conocido como bronde.Para acompañar las tres fotografías de su nuevo look escribió el mensaje(Ubicación; debajo de la piel de perra). A comparación de su hermanano deja ver tantos cambios de imagen, su último fue en 2015, cuando eligió al rubio platinado como insignia de su imagen personal.Sin embargo, el nuevo look desorprendió y generó debate con sus seguidores, ya que, además del pelo, en las fotografías se le ve con un intenso bronceado en su piel, lo que hace que sus ojos resalten más y que sus facciones se vean distintas a otras fotos, por lo que algunos internautas señalaron que hubo exceso de, mientras que otros apuntaron que se realizó una cirugía.Khloé Kardashian y sus hermanas apoyan en la pandemiaDe acuerdo con varios medios deacudió a dos tiendas deen el horario en que los adultos mayores asisten para evitar la aglomeración de la gente; ahí, la rubia pagó varias despensas y compró tarjetas de regalo para 200 empleados.Otros miembros de la dinastía Kardashian han hecho lo propio para ayudar a la gente durante esta crisis sanitaria, como, que donó un millón de dólares para ayudar a obtener insumos médicos.se unió a la iniciativa de su hermana menor al donar, a través de su compañía textil, un millón de dólares (poco más de 23 millones de pesos)para las familias afectadas por ely destinó el 20 por ciento de los beneficios a organizaciones benéficas con los mismos fines.Por su parte, la matriarca,, se unió con la institución Coty Inc. para desarrollar gel desinfectante destinado a los trabajadores en primera línea, que se encuentran combatiendo el coronavirus.Información por Milenio