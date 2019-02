Khloé Kardashian y Tristan Thompson terminaron

La estrella de E! reaccionó a los rumores de infidelidad.La historia de amor de Khloé Kardashian y Tristan Thompson llegó oficialmente a su fin… y ella reaccionó a los rumores de la supuesta infidelidad del basquetbolista con Jordyn Woods.E! News confirmó que la famosa pareja rompió 10 meses después de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians diera a luz a su hija True Thompson, en abril de 2018. Según E! News, el par continuará enfocándose en la crianza de su hija mientras Khloé vive en Los Ángeles y Tristan viaja por Estados Unidos con su carrera en la NBA.Hollywood Unlocked reporta que el par terminó oficialmente después de que Khloé supiera sobre el supuesto amorío entre Tristan y Jordyn Woods, quien es la mejor amiga de Kylie Jenner. Durante el fin de semana de San Valentín, Tristan y la modelo de 21 años se encontraron en una fiesta privada en su casa de Los Ángeles, donde los asistentes aseguran haberlos visto luciendo sospechosamente íntimos.Sin embargo, el jugador de los Cavaliers de Cleveland comentó sobre los rumores y aseguró que son "noticias falsas", aunque luego eliminó el tuit al respecto. Pero parece que Khloé no está de acuerdo con él, ya que ella y sus amigas comentaron en una publicación de Hollywood Unlocked sobre el amorío. Khloé comentó con varios emojis gritando, mientras que su amiga Malika Haqq escribió, "HECHOS FUERTES".Larsa Pippen contribuyó a la conversación con un "¡Amén!"Con información de E! News.