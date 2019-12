Killswitch Engage presenta Atonement en México

Foto: Picuki @lalolb

Todo un éxito el concierto de KILLSWITCH ENGAGE la noche de este Sábado en el Circo Volador poderoso y contundente show que nos dejó a los asistentes muy felices y satisfechos.pic.twitter.com/7K11x1hgcC — Juan Luis (@mindsaver) December 15, 2019

“Odio la política, saben del muro en medio de nosotros que quiere hacer Trump, ¿verdad?, es una tontería”.

Foto: Picuki @adutkiewicz12

Los estadunidensesvolvieron a la Ciudad de México para tocar sus éxitos y los nuevos temas de su disco, además de levantar la voz en contra del muro fronterizo que promueve el gobierno del actual mandatario de su país, Donald Trump.La noche de este sábado elvibró al unísono de las guitarras de Killswitch Engage después de tres años de no presentarse en el país, la agrupación de Massachusetts emprendió la gira como parte de su nuevo lanzamiento discográfico “Atonement”.Los metaleros abrieron el show con el primer sencillo de su reciente producción, ”Unleashed”, seguida de “Hate By Design” de su álbum “Incarnate”.“Ciudad de México, gracias por venir”, manifestó el guitarrista y fundadorLos clásicos se hicieron presentes con, que los dos mil 200 asistentes cantaron de principio a fin para luego disfrutar de “This Fire Burns” y el tema de antaño, “Reckoning”.“La última vez que se supone íbamos a tocar aquí tuve que hacerme una cirugía en mis cuerdas vocales”, lamentó el vocalistaEnseguida tocaron “I'm Broken Too”, “Rose Of Sharyn”, “Sun Will Rise” e “In Due Time”.“Siempre nos han apoyado, sin ustedes no seriamos nada, nos han acompañado estos 20 años”, manifestó Leach.Cabe mencionar que la agrupación tuvo algunos cambios con la salida del vocalista Howard Jones, que fue reemplazado gracias al regreso del cantante inicial Jesse Leach. Sin embargo tienen un tema donde cantan juntos el cual en esta ocasión tocaron, pero sin Jones:volvió hacer una intervención:A su vez, Jesse agregó: “El público mexicano es mejor que el de Nueva York”, después portó la bandera nacional.La noche llegó a su nivel nostálgico con los éxitos ejecutados uno tras otro, que los músicos han dado a su público: “My Curse”, “This Is Absolution” y “The End Of Heartache”.“Tenemos que irnos”, así se despidió la banda cony su ya acostumbrado cover del fallecido“Gracias México, nos vemos pronto”, así terminó un show preciso de una hora con un repertorio diverso que resume de manera contundente la aportación musical de Killswitch Engage durante dos décadas dedicadas al metal.