Kim Jong-un es nombrado como secretario general del partido único norcoreano

.- El líder norcoreano,, ha sido nombrado secretario general deldurante el congreso que celebra estos días enla formación única del país asiático, informó la agencia estatal de noticiasEl nombramiento se acometió en laen que fue restaurada la secretaría general, eliminada en el anterior congreso de mayo 2016, y en el que el propiofue nombrado presidente delPor su parte, la hermana del líder,, no ha sido incluida en la lista de miembros alternos del buró político del partido.A su vez,, vicedirector del poderoso, y considerado uno de los asistentes más cercanos al propio Kim Jong-un, ha sido elegido como miembro del presidium del buró político, principal órgano de decisión del partido, en el que sustituye aJo se convierte de este modo en una de las cinco figuras más poderosas de la cúpula del régimen junto a los hasta ahora otros cuatro miembros del presidium: el propio KimAdemás de la revisión del organigrama, el octavo congreso del, cuya celebración este año ha estado rodeada de gran secretismo por parte del régimen, pretende establecer un nuevo plan quinquenal para estimular la maltrecha economía norcoreana.En el transcurso del eventoadvirtió además quesigue siendo el principal enemigo del régimen e instó indirectamente al gobierno entrante de Joe Biden a proponer nuevas alternativas para retomar el diálogo sobre desnuclearización, advirtiendo que el ejército norcoreano prepara nuevas pruebas de armas.Por otro lado, elsurcoreano informó hoy en un comunicado de que ha detectado señales de la posible celebración en la noche del domingo (hora local) de un desfile militaren la plazaLas autoridades militares surcoreanas y estadunidenses están siguiendo de cerca la situación y no descartan, añade el texto.Imágenes por satélite han mostrado en las últimas semanas los preparativos para un desfile que serviría para poner punto final al congreso, al igual que sucedió en la anterior cita de 2016. Los medios norcoreanos aún no han indicado la fecha en la que terminará el congreso, aunque han informado que continuará celebrándose hoy lunes.El presidente surcoreano,, dijo que su gobierno sigue dispuesto a reunirse con representantes norcoreanos "donde y cuando sea" para reavivar los lazos y el proceso de desarme con, en un momento en el que el diálogo está prácticamente congelado.dijo en su discurso de Año Nuevo que su gobierno trabaja para lograr unaen el estancado proceso de paz y desnuclearización, y que "el impulso clave para el proceso de paz en la península coreana es el diálogo".también aseguró que su gobierno trabajará para fortalecer la alianza concon la inminente llegada a ladel presidente electoDesde el fracaso de la cumbre sobre desnuclearización de Hanói (Vietnam) en 2019 entre el líder norcoreano,y el aún presidente estadunidense, Donald Trump,ha ido endureciendo su tono con, aliado de Washington.La pandemia, que ha llevado aa cerrar sus fronteras a cal y canto para evitar que se expanda en su territorio, ha contribuido a aislar aún más al régimen, que incluso ha rechazado la cooperación para combatir laofrecida por el gobierno surcoreano.El líder norcoreano no cerró la puerta a restablecer el diálogo con, pero instó al Sur a abandonar sus maniobras militares conjuntas con Estados Unidos si pretende volver a retomar lazos.