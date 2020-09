Kim Kardashian ‘congela’ sus redes sociales

Escuchar Nota

"La información errónea compartida en las redes sociales tiene un grave impacto en nuestras elecciones y socava nuestra democracia", escribió.



en protesta por la propagación del odio y la desinformación en las plataformas de redes sociales., dijo Kardashian West en un tuit, al unirse a la campaña "Stop Hate for Profit" que ha presionado a Facebook Inc para eliminar la incitación al odio.La estrella de reality dijo en un tuit que no podía "sentarse y permanecer en silencio" mientras las plataformas sociales continuaban dejando que se extendiera el "odio, la propaganda y la desinformación".es una campaña continua que busca responsabilizar a las empresas de redes sociales por el odio en sus plataformas.