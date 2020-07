Kim Kardashian habla del trastorno bipolar de Kanye West

Escuchar Nota

"Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Es la primera vez que hablo públicamente de esto y acerca de cómo nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre su salud mental… Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre afroamericano, experimento la dolorosa pérdida de su madre", expresó.



"Nosotros como sociedad, hablamos de tratar con dignidad el tema de la salud mental en su conjunto pero también debemos tratarlo de igual forma con las personas que viven con él en los momentos en que más lo necesitan. Pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y empatía que necesitamos para que podamos superar esta difícil situación", añadió.



Kimberly Noel Kardashian, mejor conocida por su nombre artístico,A través de su cuenta oficial de Instagram,Kim agregó que su esposo está sujeto a criticas constantemente y que sus acciones no han sido las más correctas, sin embargoDichas declaraciones se dieron a conocer luego de que Kanye West utilizó su Twitter para hablar de Kim y de su suegra Kris Jenner, en donde el intérprete de "Wash Us In The Blood" expresó en uno de sus tweets ya eliminados, que ambas intentaron ponerlo en una pausa involuntaria durante tres días.Después de varios tweets que posteriormente Kanye eliminó, Kim dio a conocer el estado de salud que atraviesa West, dando a entender que todo los que publicó se trataba de una confusión y nada era cierto.