Kim Kardashian pide el divorcio de Kanye West, según medios de EU

"Kanye ama a su familia extensa. Son muy cercanos. Han empezado una terapia. Trabajan en su matrimonio", dijo esa persona a NBC News.



La estrella estadounidense de reality show, el rapero y empresario Kanye West, según varios medios estadounidenses, tras semanas de especulación sobre una posible separación., confirmada posteriormente por otros medios de comunicación estadounidenses que indician que la estrella también ha pedido la custodia compartida de los hijos.Fuentes familiarizadas que no estaban autorizadas a hablar públicamente confirmaron queEl documento no estaba disponible de inmediato.Esa petición, registrada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, confirma los rumores que desde hace meses indicaban que la pareja estudiaba una separación formal después de numerosos desencuentros., informó hace semanas la televisión NBC News, citando a una fuente cercana a la familia.Desde hace meses, West, de 43 años, vive en Wyoming (oeste) y Kim Kardashian, de 40 años, sigue en California con sus cuatro hijos, según esa fuente.La pareja, que, es a menudo objeto de rumores sobre el fracaso de su matrimonio, el primero para el rapero y el tercero para Kardashian.y no hay ninguna otra persona implicada en su separación, según la misma fuente.La pareja ha hablado de la posibilidad de divorciarse, pero Kim Kardashian no ha entablado los trámites de separación, añadió esa fuente.Varias revistas del corazón como People o Page Six afirman, sin embargo, que. En julio, tras el anuncio de su candidatura para las presidenciales de Estados Unidos, en las que obtuvo 60 mil votos, hizo declaraciones incoherentes y publicó mensajes enigmáticos en Twitter, en los que sugirió que su esposa lo quería hacer internar en un hospital psiquiátrico.