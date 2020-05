Kimberly Loaiza rompe el silencio y le manda mensaje a Lizbeth Rodríguez

Escuchar Nota

"Incluso cuando Kima (su hija) tenía un mes de nacida me enoje con él y se fue de la casa y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Tienen que entender que somos una pareja y sólo él y yo nos entendemos", mencionó.



“Lo conozco mejor que nadie y sé por lo que ha pasado”, dijo refiriéndose al padre de su hija.



“En un par de días afectaste a muchas mujeres y con nosotras debiste disculparte (…) Lo único que tú quieres es dejarnos mal”, dijo Kimberly Loaiza.



"Yo espero entiendas y mejores esa actitud, tienes que mejorar lo impulsiva que eres porque si hiciste esto por coraje puedes hacer algo más grave. Te perdono por lo que hiciste", dijo.



“Yo no habló de Kenia desde que tuvimos ese problema, yo nunca he alimentado esa polémica, pero hoy quiero hablar, quiero disculparme públicamente con ella porque también hable mal de ella públicamente. Quiero que me perdones Kenia por todo lo que un día dije”, comentó.



.- Después de quepublicará la supuesta infidelidad dey que tantocomopublicarán videos explicando su postura ante la situación, ahora esquien decidió romper el silencio y hablar sobre el tema que desató polémica en redes sociales.La influencer publicó un video enen el que habló sobre la situación que atravesó hace unos días cuando se destapó la infidelidad que su pareja y padre de su hija,, había hecho.En el video que se volvió viral rápidamente, la joven expresó que recibió muchos mensajes después de la polémica. Algunos de estos la criticaban y otros más le comentaban que perdonara a su ex pareja y volviera con él.Comentó que por ahora no sabe que pasará con su relación y si en un futuro volverá conTambién comentó que estaba molesta, ya que gracias a algunos comentarios que había hecho Lizbeth Rodríguez en entrevistas, la gente pensaba que Kimberly vivía controlada y amenazada por su ex pareja.Por otra parte, cuando habló sobreesto comentó: “Mira Lizbeth, expusiste la vida íntima de un hombre y dos mujeres, eso no está nada bien. Pusiste en juego el futuro de mi hija, seguramente explicarle a mi niña lo que un día dijeron de su padre no va a ser nada fácil”, dijo.Expresó que no entiende la actitud de la también, aunque mencionó que acepta sus disculpas, pero que sin duda todo lo que dijo la afectó a ella y a su familia.También aprovecho para mandarle este mensaje aLe pidió a sus fans que ya no critiquen más ani a nadie más. "Yo no quiero tener rencores, así que a tiy a mis haters los perdono aunque no me pidan perdón", finalizó.Hace un tiempo,tuvieron problemas con la, con quien terminaron muy mal. Su discusión también causó revuelo en redes sociales y hasta el momento ninguno había vuelto a hablar del tema, hasta ahora.aprovecho el video en el que habló de su separación cony la polémica que causópara pedirle una disculpa aInformación por Milenio