King Diamond, maestro del metal, cumple 64 años

México.- El 14 de junio de 1956 nació en Dinamarca uno de los músicos más importantes en la historia del heavy metal: Kim Bendix Petersen, mejor conocido como King Diamond.



El danés inició su carrera musical en 1979 cuando formó parte de la banda Black Rose. Dos años después, creó a Mercyful Fate, grupo con el que se consolidó como uno de los mejores grupos de la década de los 80.



El impacto de Mercyful Fate fue muy importante para la creación del black metal y del thrash metal. Grupos como Metallica, Slayer, Kreator y Sodom han citado a los originarios de Copenhague como una de sus principales influencias.



En 1985, el grupo se separó debido a diferencias entre King Diamond y el guitarrista Hank Shermann.



Kim siguió con su proyecto solista bajo el nombre de su seudónimo. Junto a algunos miembros de su antigua banda creó álbumes como "Abigail" y "Them", los cuales gozaron de un gran éxito.



Te compartimos algunas canciones esenciales de King Diamond.



"A Corpse Without Soul"



Es la canción que abre el EP debut de Mercyful Fate y que muestra un sonido que sería base para el thrash metal.







"Evil"



Uno de los temas más icónicos del grupo. Formó parte de las canciones del juego "Guitar Hero: Metallica".







"Black Horsemen"



En 1987, King Diamond lanzó "Abigail", su segundo disco y uno de los primeros álbumes conceptuales de metal.







"Welcome Home"



Canción que forma parte del disco "Them". La temática del álbum es la enfermedad mental de la abuela de King Diamond.







"Into The Coven"



En 1985, el Centro de Recursos Musicales de Padres (PMRC por sus siglas en inglés) publicó una lista de canciones que, según ellos, debían ser censuradas. "Into the Coven" formó parte de ella debido a que la letra habla sobre ocultismo.